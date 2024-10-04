Летевший в Иркутск самолет приземлился в аэропорту Улан-Удэ из-за тумана

Самолет с пассажирами вылетел из аэропорта Новосибирска в Иркутск 4 октября 2024. Однако, из-за возникнувшего тумана, пришлось приземлиться в аэропорту Улан-Удэ. Об этом КП-Иркутск сообщил генеральный директор Международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
— Аэропорт Улан-Удэ работает в круглосуточном режиме и сегодня ночью мы стали запасным для аэропорта Иркутск по метеоусловиям, — рассказывает Дмитрий Гармаев.
Сейчас рейс уже вылетел по запланированному маршруту, а аэропорт Улан-Удэ продолжает обслуживать свои регулярные рейсы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске обещают выплатить 100 тысяч тому, кто сообщит важную информацию о вандалах. Напомним, неизвестные сломали лавки в 177 квартале. Обломки разбросали по территории. Площадь около торгового дома привели в порядок год назад.