Летевший в Иркутск самолет приземлился в аэропорту Улан-Удэ из-за тумана

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске обещают выплатить 100 тысяч тому, кто сообщит важную информацию о вандалах. Напомним, неизвестные сломали лавки в 177 квартале. Обломки разбросали по территории. Площадь около торгового дома привели в порядок год назад.