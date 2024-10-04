Омский «Авангард» потерпел очередное поражение, уступив «Локомотиву»

Однако практически в самом начале третьей двадцатиминутки гости сравняли счёт, отправив в ворота «Авангарда» две шайбы с разницей в 36 секунд. Равный счёт продержался почти до конца периода. Но на 58-й минуте «Локомотив» вышел вперёд. Окончательный счёт оформился на последней минуте матча — шайба залетела в пустые ворота «ястребов».