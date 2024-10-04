Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 4 октября

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Чичерина, 52; Ун. Набережная, 66-А, 66-Б, 68, 68/1; Бр. Кашириных, 131-Б/1 (торгово-остановочный комплекс), 133 — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— пр. Победы, 368, 368-А — с 09:00 до 17:00.
Отключение газоснабжения:
— Комсомольский пр., 43-Б, 53 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— 2-я Индивидуальная, 5−25, 10−42; Индивидуальная, 1−28 — с 08:00 до 17:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Вагнера, 114, 116, 116-А, 118; Гончаренко, 88, 90-В, 90, 97, 99; Гражданская — с 08:00 до 18:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Сталеваров, 21 — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Знаменская, 16 — с 09:00 до 19:00.
Отключение электроэнергии:
— пос. Мебельный: Белорецкая, 32-А, 34-А, 32, 34; Мебельная, 37, 38, 40, 44, 45-А, 47-А, 39-А, 41-А; ч/с: Дарвина, 10-А, 38, 40, 44, 46, 53, 55, 57, 59, 65, 67 — с 09:00 до 19:00;
— ч/с: Стрелковая; Опытная — с 10:00 до 12:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Карпенко, 11 (подъезд 1); 9-А (подъезды 1, 2), 9 (подъезды 1, 2) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Героев Танкограда, 90, 92, 94; Котина, 36, 36-А; Карпенко, 1, 3, 5, 5-А, 7, 7-Б, 9, 9-А, 11, 36; Культуры, 95 — с 08:30 до 17:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Бр. Кашириных, 157 (подъезды 3, 4) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— С. Кривой, 34, 43-А; Ленина 69, 69/1; Володарского, 25; Свердловский пр-т, 72, 74 — с 08:00 до 18:00;
— п. Шершни: Заводская, 8, 8-А, 8-Б, 8-В — с 08:00 до 19:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.