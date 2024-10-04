Во Владивостоке требуют отменить концерт блогерши и певицы Анны Ениной

Во Владивостоке требуют отменить концерт блогерши, рэп-исполнительницы и ведущей шоу на YouTube «Грязь» Анны Ениной. Как передает издание Vladivostok1.RU, об этом стало известно из сообщений, появившихся в местных Telegram-каналах. В сентябре в полицию поступило заявление с просьбой проверить творчество певицы на благонадёжность и отменить выступление. Судя по всему, авторы жалобы заранее считают, что проверка закончится не в пользу Ениной.
Анна Енина планирует выступить во Владивостоке 1 декабря на площадке Mix в рамках своего музыкального тура по России. Молодая звезда соцсетей известна феминистскими роликами и расследованиями о насилии над женщинами со стороны известных людей шоу-бизнеса.
Но концертной деятельностью Анны интересуются не только поклонники. В 2023 году глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина уже пыталась найти в её песнях что-то деструктивное, однако не похоже, что нашла. Как написала «Газета.RU», на днях Енина, готовя свой концерт в Волгограде, предъявила организаторам документ с печатью Мизулиной, подтверждающий её поддержку. Организаторы даже связывались со штабом «Лиги безопасного интернета», и там заявили, что «поддерживают и пропускают» исполнительницу.
Тем не менее, внимание к Ениной не ослабевает. Хотя пока никакой информации об отмене концерта во Владивостоке не публиковалось. Стоимость билетов на шоу Ениной в столице Приморья сейчас варьируется от 1,5 до 15 тысяч рублей.