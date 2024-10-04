Во Владивостоке требуют отменить концерт блогерши и певицы Анны Ениной

Но концертной деятельностью Анны интересуются не только поклонники. В 2023 году глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина уже пыталась найти в её песнях что-то деструктивное, однако не похоже, что нашла. Как написала «Газета.RU», на днях Енина, готовя свой концерт в Волгограде, предъявила организаторам документ с печатью Мизулиной, подтверждающий её поддержку. Организаторы даже связывались со штабом «Лиги безопасного интернета», и там заявили, что «поддерживают и пропускают» исполнительницу.