Приметы на день Кондрата и Ипата: что нельзя делать 4 октября 2024 года

В пятницу, 4 октября, вспоминают святого Кондрата Афинского, а также мучеников Ипата и Андрея. В народном календаре — день Кндрата и Ипата.
Что можно делать 4 октября:
- с этого времени наступала пора молотить зерно, поэтому крестьяне начинали топить овины — строения в которых совершать молотьбу;
Что нельзя делать 4 октября:
- спорить и ругаться на работе;
- бездельничать;
- надевать чужую обувь;
Народные приметы:
- какая погода в этот день — такая же будет и следующие четыре недели
- облака высоко — погода улучшится;
- в лесах нет грибов, но есть орехи — к суровой и снежной зиме.