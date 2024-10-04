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Приметы на день Кондрата и Ипата: что нельзя делать 4 октября 2024 года

В пятницу, 4 октября, вспоминают святого Кондрата Афинского, а также мучеников Ипата и Андрея.

В пятницу, 4 октября, вспоминают святого Кондрата Афинского, а также мучеников Ипата и Андрея. В народном календаре — день Кндрата и Ипата.

Что можно делать 4 октября:

  • с этого времени наступала пора молотить зерно, поэтому крестьяне начинали топить овины — строения в которых совершать молотьбу;

Что нельзя делать 4 октября:

  • спорить и ругаться на работе;
  • бездельничать;
  • надевать чужую обувь;

Народные приметы:

  • какая погода в этот день — такая же будет и следующие четыре недели
  • облака высоко — погода улучшится;
  • в лесах нет грибов, но есть орехи — к суровой и снежной зиме.