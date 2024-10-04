В Омске открылся сад имени полководца Суворова

В Омске торжественно открыли городской сад, посвятив его известному полководцу Александру Суворову. Новое общественное пространство расположено поблизости от храма Рождества Пресвятой Богородицы и стало прекрасным дополнением городской инфраструктуры.
В центре парка установлен обелиск в честь русского генералиссимуса и кавалеров ордена Суворова. На одной из граней обелиска выбит текст покаянного канона генералиссимуса. Прогуливаясь по саду, омичи смогут узнать о других исторических фактах, благодаря специальным QR-кодам, размещенным на арт-объектах.
В церемонии открытия приняли участие первые лица региона и юные омичи. Губернатор Виталий Хоценко вручил почетный знак «Заслуженный меценат Омской области» генеральному директору научно-производственного объединения «Мир» Александру Беляеву за его вклад в благоустройство сада.