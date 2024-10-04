В Омске открылся сад имени полководца Суворова

В центре парка установлен обелиск в честь русского генералиссимуса и кавалеров ордена Суворова. На одной из граней обелиска выбит текст покаянного канона генералиссимуса. Прогуливаясь по саду, омичи смогут узнать о других исторических фактах, благодаря специальным QR-кодам, размещенным на арт-объектах.