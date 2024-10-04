Челябинская область оказалась в лидерах по заявлениям на такси

В настоящий момент свои реестры в данной системе ведут 89 российских регионов плюс город Байканур в Казахстане. Как заявил заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов на пленарной сессии международной конференции Taxi-2024, каждый месяц в систему поступает порядка полмиллиона обращений о проверках. В тройке регионов-лидеров по обрабатываемым система заявлений оказалась Челябинская область. Она делит лидерство с Башкортостаном и Краснодарским краем.