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Челябинская область оказалась в лидерах по заявлениям на такси

Подведены итоги работы федеральной государственной информационной системы «Такси».

В настоящий момент свои реестры в данной системе ведут 89 российских регионов плюс город Байканур в Казахстане. Как заявил заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов на пленарной сессии международной конференции Taxi-2024, каждый месяц в систему поступает порядка полмиллиона обращений о проверках. В тройке регионов-лидеров по обрабатываемым система заявлений оказалась Челябинская область. Она делит лидерство с Башкортостаном и Краснодарским краем.

Напомним, что федеральная государственная информационная система «Такси» была запущена в начале сентября прошлого года. В нее, как пишет ТАСС, интегрировали региональные реестры перевозчиков, легковых такси и служб заказа.