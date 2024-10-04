В Комсомольске-на-Амуре открылась лаборатория по обучению работе с БПЛА

В Губернаторском авиастроительном колледже в Комсомольске-на-Амуре открылась новая мастерская, где студентов начнут обучать обращению с беспилотными летательными аппаратами. Также в учебном заведении с этого года появилась новая специальность «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В программе обучения — дистанционное пилотирование БПЛА, эксплуатация авиационных систем и техническое обслуживание функционального оборудования. Новая лаборатория оснащена современным оборудованием для проведения занятий, а также контроля БПЛА и аттестации специалистов.
Обучение также включает курсы программирования и ремонта, изучение электроники беспилотников и законодательства. Всего в этом году в учреждениях среднего профессионального образования региона откроют еще 28 современных мастерских разных направлений.
Напомним, что Хабаровский край стал одним из 30 первых регионов России, в которых реализуют новый национальный проект «Беспилотные авиационные системы». На эти цели из федерального бюджета выделено около 300 млн рублей.