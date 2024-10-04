В Комсомольске-на-Амуре открылась лаборатория по обучению работе с БПЛА

В Губернаторском авиастроительном колледже в Комсомольске-на-Амуре открылась новая мастерская, где студентов начнут обучать обращению с беспилотными летательными аппаратами. Также в учебном заведении с этого года появилась новая специальность «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».