В ближайшие дни в Приморье потеплеет

По сообщениям портала «Примгидромет», в Приморье потеплеет в ближайшие дни. Следующая неделя начнется с небольших осадков и похолодания, но вскоре температура воздуха повысится, сообщает ИА PrimaMedia.
В понедельник, 7 октября, над Приморским краем будет смещаться атмосферный фронт. Местами пройдут небольшие дожди. Ночь будет теплой: 0…+8 °С, на побережье +9…+12 °С. Днем ожидается похолодание. Максимальные температуры воздуха будут ненамного выше минимальных: +8…+15 °С.
Во вторник, 8 октября, на Приморье распространится гребень континентального антициклона. Ожидается ясная погода. Ночью температура понизится до +3…-4 °С, днем поднимется до +13…+19 °С.
В ночь на среду ядро антициклона сместится на Приморье, а днем — на Японское море. Ночь будет холоднее, а день теплее, чем накануне, на 1 — 3 градуса.
Во Владивостоке в понедельник возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный порывистый, температура воздуха в течение суток +9…+12 °С. В вторник и среду осадков не ожидается, ветер стихнет и потеплеет. Температура ночью +7…+10 °С, днем +14…+20 °С.
Напомним, в Приморье в пятницу, 4 октября, погоду определит поле повышенного атмосферного давления. По данным портала «Примпогода», осадков в регионе не ожидается, ветер северо-западный умеренный, температура воздуха +15…+20°C.
Кроме того, в предстоящие выходные, 5 и 6 октября, жители Приморья могут насладиться ясной и теплой погодой благодаря влиянию тихоокеанского антициклона.