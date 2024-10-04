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Мизулина рассказала о корме для квадроберов, который производят в Перми

Упаковка стоит больше 800 рублей.

Источник: Скриншот

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила, что в Перми производят корм для квадроберов.

Информация опубликована в телеграм-канале.

«На маркетплейсах появился корм для квадроберов. Производят в Перми, доставляют из Татарстана», — пишет Екатерина Мизулина.

На страничке товара в графе «Тип» указано: «Сухой завтрак». Выпускают продукт в виде шариков. Это мультизлаковый продукт со вкусом шоколада. Цена упаковки (400 граммов) — более 800 рублей. В составе пшеница, кукуруза, сахар, патока, какао-порошок, карбонат кальция, соль, подсолнечное масло, ароматизатор.

Отзывы на товар пока отсутствуют. Зато на страничке много шуточных вопросов.

«Для какой породы и какого возраста подходит?» — спрашивают пользователи сети.

«Подскажите состав корма, я очень щепетильно отношусь к своим животным», — пишет другой пользователь площадки.

Ранее perm.aif.ru сообщил, что пермская школьница пожаловалась Мизулиной на проведение ОГЭ по географии в школе № 61. По словам девочки, во время сдачи экзамена ей дали не тот атлас.

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