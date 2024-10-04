Мизулина рассказала о корме для квадроберов, который производят в Перми

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина сообщила, что в Перми производят корм для квадроберов.
Информация опубликована в телеграм-канале.
«На маркетплейсах появился корм для квадроберов. Производят в Перми, доставляют из Татарстана», — пишет Екатерина Мизулина.
На страничке товара в графе «Тип» указано: «Сухой завтрак». Выпускают продукт в виде шариков. Это мультизлаковый продукт со вкусом шоколада. Цена упаковки (400 граммов) — более 800 рублей. В составе пшеница, кукуруза, сахар, патока, какао-порошок, карбонат кальция, соль, подсолнечное масло, ароматизатор.
Отзывы на товар пока отсутствуют. Зато на страничке много шуточных вопросов.
«Для какой породы и какого возраста подходит?» — спрашивают пользователи сети.
«Подскажите состав корма, я очень щепетильно отношусь к своим животным», — пишет другой пользователь площадки.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что пермская школьница пожаловалась Мизулиной на проведение ОГЭ по географии в школе № 61. По словам девочки, во время сдачи экзамена ей дали не тот атлас.