Звягин оценил игру Шарипзянова в матче с «Локомотивом»

«Пока у меня нет объяснения тем ошибкам, которые допустили наши опытные игроки в третьем периоде. У нас было, так скажем, не более 25% плохих решений в двух первых периодах, а в третьем просто всё перевернулось. (…) Не обобщал бы, что у Шарипзянова сейчас не идёт. Конечно, была грубая, труднообъяснимая ошибка, он за неё извинился. Дамир — один из наиболее ответственных наших ребят, мы много разговариваем, в том числе и с ним. Пока от других комментариев воздержусь», — сказал Звягин.