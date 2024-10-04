Лидеров диаспор в Иркутске задержали за организацию незаконной миграции

По информации следствия, с начала текущего года председатель Узбекского национального центра и заместитель председателя Таджикской диаспоры сотрудничали с центром дополнительного образования. Они за деньги предоставляли иностранным гражданам фальшивые сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России. При этом большая часть иностранцев фактически такими знаниями не обладала, утверждает СК. На основании этих сертификатов миграционные органы МВД выдают документы для оформления трудового патента, а также вида на жительство на территории Иркутской области.