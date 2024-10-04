Полтысячи бродячих собак поместили в муниципальный приют в Хабаровске

Напомним, приют был создан зимой 2024 года в районе Берёзовского шоссе. В настоящее время там действует несколько сотен вольеров, куда помещают собак на пожизненное содержание. В мае для жителей краевой столицы организовали горячую линию, на которую они могут обратиться, если заметят беспризорных животных.