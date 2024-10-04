Полтысячи бродячих собак поместили в муниципальный приют в Хабаровске

О результатах работы организации сообщили в пресс-службе мэрии города.
Напомним, приют был создан зимой 2024 года в районе Берёзовского шоссе. В настоящее время там действует несколько сотен вольеров, куда помещают собак на пожизненное содержание. В мае для жителей краевой столицы организовали горячую линию, на которую они могут обратиться, если заметят беспризорных животных.
«За прошедшую неделю было отловлено 17 собак. В настоящее время в приюте их более полутысячи», — отметили в горадминистрации.
Четвероногих постояльцев могут забрать себе все желающие граждане. Каждая собака имеет ветпасторт. При передаче животных новым хозяевам приют подписывает договор, обязывающий владельца нести ответственность за питомца.