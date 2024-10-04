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Челябинцев ждут сильные магнитные бури после мощного взрыва на Солнце

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября, ФедералПресс. Челябинцев предупредили о магнитных бурях мощностью в три балла из пяти возможных. Всему виной — выброс плазмы с Солнца. Первое влияние магнитных возмущений метеозависимые заметят 4 октября.

«Исключительно крупный взрыв на Солнце зарегистрирован сегодня ночью в 01:20 по московскому времени. Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю. С начала текущего солнечного цикла, то есть за последние 7 лет, более мощный взрыв регистрировался только один раз, в мае текущего года. Тогда на фоне рекордных магнитных бурь, достигших высшего пятого балла, произошло событие уровня X8.7».

сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Влияние мощного взрыва заметят на себе метеозависимые. Специалисты отмечают, что возможны слабость, головная боль и тошнота.

Первый пик магнитных возмущений прогнозируется на 4 октября на 13:00 по местному времени. Второй ожидается ночью с пятницы на субботу.

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