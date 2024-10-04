Челябинцев ждут сильные магнитные бури после мощного взрыва на Солнце

«Исключительно крупный взрыв на Солнце зарегистрирован сегодня ночью в 01:20 по московскому времени. Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю. С начала текущего солнечного цикла, то есть за последние 7 лет, более мощный взрыв регистрировался только один раз, в мае текущего года. Тогда на фоне рекордных магнитных бурь, достигших высшего пятого балла, произошло событие уровня X8.7».
Влияние мощного взрыва заметят на себе метеозависимые. Специалисты отмечают, что возможны слабость, головная боль и тошнота.
Первый пик магнитных возмущений прогнозируется на 4 октября на 13:00 по местному времени. Второй ожидается ночью с пятницы на субботу.