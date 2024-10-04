Красноярцы могут сдать мелочь

Специалисты Отделения Банка России в крае рекомендуют перед сдачей рассортировать монетные деньги по номиналу. Зачислить деньги на счет можно только в банках. При обращении в банк лучше иметь при себе паспорт. Он может понадобиться для проведения операции. В магазине документы не потребуются.