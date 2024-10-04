Красноярцы могут сдать мелочь

До 20 октября мелочь можно обменять не только в банках, но и в некоторых магазинах.
Что нужно сделать:
— Выбрать удобный банк или магазин (список участников доступен на https://монетнаянеделя.рф).
— Собрать монеты, которые хранятся дома, и принести их в удобный банковский офис или магазин.
— В обмен получить банкноты или пополнить счет на сумму сданной мелочи.
Специалисты Отделения Банка России в крае рекомендуют перед сдачей рассортировать монетные деньги по номиналу. Зачислить деньги на счет можно только в банках. При обращении в банк лучше иметь при себе паспорт. Он может понадобиться для проведения операции. В магазине документы не потребуются.
В этом году во время весенней акции красноярцы вернули в оборот больше 707,5 тысяч монет на общую сумму почти 2,7 млн рублей.