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Красноярцы могут сдать мелочь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накопившуюся мелочь красноярцы могут сдать в рамках акции «Монетная неделя», которая стартует в регионе 7 октября.

Источник: НИА Красноярск

До 20 октября мелочь можно обменять не только в банках, но и в некоторых магазинах.

Что нужно сделать:

— Выбрать удобный банк или магазин (список участников доступен на https://монетнаянеделя.рф).

— Собрать монеты, которые хранятся дома, и принести их в удобный банковский офис или магазин.

— В обмен получить банкноты или пополнить счет на сумму сданной мелочи.

Специалисты Отделения Банка России в крае рекомендуют перед сдачей рассортировать монетные деньги по номиналу. Зачислить деньги на счет можно только в банках. При обращении в банк лучше иметь при себе паспорт. Он может понадобиться для проведения операции. В магазине документы не потребуются.

В этом году во время весенней акции красноярцы вернули в оборот больше 707,5 тысяч монет на общую сумму почти 2,7 млн рублей.