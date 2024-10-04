Как живет 28-летняя девушка на коляске

«Я пробовала всякие разные способы, методы, но начала сама ее купать только, когда она уже начала присаживаться. Мне много помогала сестра Юля. Она тоже в декрете, родила на год раньше. Жили с ней в одном доме, что было очень удобно. Она приходила ко мне, помогала купать, мы вместе гуляли. Ближе к лету я начала понимать, что сейчас, пока не наступила зима, мы полностью самостоятельные. Помощь никакая не требуется. Все делаем и по дому вместе», — призналась журналисту АиФ-Новосибирск мама.