Как живет 28-летняя девушка на коляске

В 20 лет Алена Мелешина попала в аварию, после которой потеряла возможность ходить. Сейчас у нее есть свой блог и миллионы просмотров под видео. Недавно девушка стала мамой, в воспитании дочки ей помогает сестра. До материнства сибирячка планировала получить звание мастера спорта. История Алены — в материале nsk.aif.ru.
Авария и длительные реабилитации
На момент аварии Алена училась на третьем курсе педагогического университета. Был конец августа, девушка должна была перейти на четвертый курс. Во время каникул сибирячка поела с сестрой в деревню, где и произошло ДТП на мотоцикле.
«Я была за рулем, съехала в кювет. Сказали, что у меня травма позвоночника, компрессионный перелом. Сразу не сказали о том, что ходить я не буду, осознание пришло как-то постепенно. Мне казалось, что вроде чувствую, но в итоге ничего не пришло. Потом меня перевезли в областную больницу, затем в НИИТО. Там сделали операцию на позвоночник, соединили его металлоконструкцией», — раскрыла подробности собеседница.
После нее нельзя было 4 месяца сидеть, однако уже через 3 месяца Алена начала заново учиться сидеть. Затем начались постоянные реабилитации, сибирячка редко бывала дома. А потом случайно попала на конкурс красоты, через год после травмы.
«Решила подать заявку, прошла, заняла там второе место и выиграла инвалидную коляску, которая была легче и удобнее, чем была у меня. После конкурса я познакомилась с девчонками и увидела, какой активной жизнь может быть. Мне очень хотелось перебраться в город», — поделилась Алена.
Спортивные бальные танцы
После этого девушка начала жить с сестрой, восстановилась в вузе и доучилась последний год. Затем прошло обучение на мастера маникюра, параллельно работала репетитором. Потом начала заниматься танцами.
«Так мы начали заниматься бальными танцами на колясках. Потом поехали на первые соревнования. Я должна была в паре танцевать, но в итоге танцевала сольную программу. Получила бронзу — третье место. Для меня это был шок, потому что там участвовали спортсмены, которые тренируются годами. Мы на тот момент танцевали всего год», — рассказала спортсменка.
Через некоторое время она начала танцевать с партнером, с которым тоже занимали призовые места. На одних соревнованиях они завоевали серебро.
«Мы получили серебряную медаль. Я была очень удивлена. Мы выступали наряду со спортсменами, которые танцевали уже лет 10. А мы начали вот только-только, а в итоге заняли призовое место. Потом были еще соревнования, получили тоже серебро», — поделилась эмоциями Алена.
Рождение дочки
Через несколько месяцев после чемпионата сибирячка узнала о том, что скоро станет мамой. На тот момент она как раз должна была защищать звание мастера спорта на следующих соревнованиях. Когда было уже несколько месяцев беременности, девушке все-таки присвоили звание мастера спорта.
Отец Евы обрадовался ее рождению, у пары были совместные планы на будущее. Однако через какое-то время Алена поняла, что молодой человек особо не стремился взять на себя ответственность за нее и ребенка, а также покупать необходимое для малыша. В итоге на девятом месяце беременности сибирячка решила, что тянуть на себе и партнера, и ребенка не сможет.
«Он достаточно взрослый мужчина, но при этом не берет на себя никакой ответственности. Это решение было трудно принимать, но сейчас о нем нисколько не жалею. Он приходил к ребенку в начале, но потом все реже и реже. Последний раз он был у нас в гостях в апреле. Жизнью дочери он особо не интересуется. Моей любви хватит дочке на всю ее жизнь, в этом она точно нуждаться не будет», — рассказала девушка.
После рождения дочки Алена начала по-другому на жизнь, потому что сейчас у нее «есть рядом человек, ради которого можно свернуть горы и сделать, что угодно».
«Потому что очень сильно меняются приоритеты, да и вообще вся жизнь стала интересной, яркой, несмотря на то, что сижу с ней дома. Ева дает мне столько эмоций, что нигде столько не возьмешь», — заявила героиня материала.
По словам собеседницы, когда дочь была совсем маленькой и еще не сидела, Алена не могла ее самостоятельно купать. Это психологически било по ней, так как молодой маме была важна самостоятельность в этих делах.
«Я пробовала всякие разные способы, методы, но начала сама ее купать только, когда она уже начала присаживаться. Мне много помогала сестра Юля. Она тоже в декрете, родила на год раньше. Жили с ней в одном доме, что было очень удобно. Она приходила ко мне, помогала купать, мы вместе гуляли. Ближе к лету я начала понимать, что сейчас, пока не наступила зима, мы полностью самостоятельные. Помощь никакая не требуется. Все делаем и по дому вместе», — призналась журналисту АиФ-Новосибирск мама.
Алена также добавила, что сестра и ее семья, всегда помогают, не только с появлением Евы, но и на протяжении всей жизни. Это и поддержка подруг, которые приезжали за 300 километров, чтобы просто переночевать. Именно поэтому у сибирячки не было затяжных депрессий, после того как она потеряла возможность ходить.
Соцсети и миллионы просмотров
В своей повседневной жизни Алена Мелешина любит снимать видео для своих подписчиков. Например, на одном из аккаунтов у блогера 15 тысяч подписчиков, а сами видео набирают миллионы просмотров.
Само создание блога произошло достаточно спонтанно. Первое опубликованное видео было с Евой. На ролике молодая мама убиралась в доме, а дочка еще тогда даже не сидела.
«Я соединила несколько видео, как убираюсь, как к ней на пол слезаю, как мы играем и все такое. В итоге ролик собрал почти 8 миллионов просмотров, тысячи комментариев и новых подписчиков. Сейчас я поняла, что мой блог вышел на другой уровень, потому что люди пишут мне о том, что я их мотивирую и им интересно меня смотреть. Я просто показываю свою жизнь, мы убираемся, гуляем и готовим. Еву все очень любят», — рассказала блогер.
Через какое-то время девушка поняла, что вести блог можно и в других соцсетях, например, во ВКонтакте. Вдобавок, это дополнительный заработок, ведь позже Алена планирует с дочкой переехать.
Что касается мотивации, то для жительницы Новосибирска главный источник вдохновения — сама жизнь. Молодая мама собирается двигаться дальше, ведь за ее плечами есть уже большой интересный опыт: прыжок с парашютом, танцы, работа участие в конкурсах красоты и модных инклюзивных показах. На этом Алена Мелешина останавливаться не собирается останавливаться, сейчас она планирует насладиться материнством, а в будущем подумывает вернуться в танцы.