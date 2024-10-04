В Кольцово завершили благоустройство проспекта Академика Сандахчиева

Всего с 2019 года в рамках федерального проекта в р.п. Кольцово благоустроено 3 придомовые территории и 6 общественных пространств: прогулочные зоны на проспекте Академика Сандахчиева, благоустройство в парке Кольцово, протяженные пешеходные маршруты между микрорайонами и пешеходный мост через реку Забобурыха. В 2024 году проводилось Всероссийское онлайн — голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской» в 2025 году. Победителем голосования в р.п. Кольцово стало общественное пространство возле МБУДО «КДШИ». На территории предлагается устройство сухого фонтана с системой очистки воды, обустройство зоны отдыха (затенённого уголка с садовой мебелью), устройство современного и стилизованного освещения, высадка саженцев декоративных деревьев, обустройство цветников и каскада газонов с учетом уникальных особенностей ландшафта земельного участка. Проект будет реализован в 2025 году.