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В Кольцово завершили благоустройство проспекта Академика Сандахчиева

В 2024 в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» на проспекте Академика Сандахчиева в Кольцово завершен последний этап благоустройства — установлено освещение и видеонаблюдение.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Специалисты министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области проконтролировали завершающий этап работ на проспекте Академика Сандахчиева в Кольцово. Благоустройство проспекта по федеральному проекту началось в 2020 году с обустройства общественного пространства и строительства пешеходного моста через реку Забобурыха.

Мост связал 4-й микрорайон с центральной частью Кольцово. В 2021 году выполнено благоустройство центральной ландшафтной зоны вдоль проспекта Академика Сандахчиева с устройством тротуаров, установкой лавочек, урн, архитектурных форм.

На последнем этапе в 2024 году было смонтировано современное освещение и система видеонаблюдения. Наукоград Кольцово — активный участник нацроекта. В 2023—2024 гг. здесь была благоустроена большая придомовая территория по адресу Кольцово 9 и 10 по федеральному проекту. Выполнены следующие виды работ: ремонт дворового проезда, устройство тротуара, оборудование пешеходных дорожек, оборудование детской и спортивной площадок, освещение, установка урн, скамеек, озеленение.

Всего с 2019 года в рамках федерального проекта в р.п. Кольцово благоустроено 3 придомовые территории и 6 общественных пространств: прогулочные зоны на проспекте Академика Сандахчиева, благоустройство в парке Кольцово, протяженные пешеходные маршруты между микрорайонами и пешеходный мост через реку Забобурыха. В 2024 году проводилось Всероссийское онлайн — голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской» в 2025 году. Победителем голосования в р.п. Кольцово стало общественное пространство возле МБУДО «КДШИ». На территории предлагается устройство сухого фонтана с системой очистки воды, обустройство зоны отдыха (затенённого уголка с садовой мебелью), устройство современного и стилизованного освещения, высадка саженцев декоративных деревьев, обустройство цветников и каскада газонов с учетом уникальных особенностей ландшафта земельного участка. Проект будет реализован в 2025 году.