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К жительнице Иркутска приставали подростки и нецензурно высказывались в ее адрес

Следователи начали проверку.

Источник: Комсомольская правда

К жительнице Иркутска приставали трое несовершеннолетних, нецензурно высказывались в ее адрес. Об этом она сообщила в социальных сетях. Следователи заметили видео с жалобой и начали проверку. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

— Женщина рассказывает о том, что на улице Советской в городе Иркутске несовершеннолетние совершили в отношении нее противоправные действия. Молодые люди приставали к сибирячке и нецензурно высказывались в ее адрес, — рассказывают в ведомстве.

Правоохранители нашли несовершеннолетних. Сообщается, что им 11, 13 и 14 лет. Сейчас их отправили к следователю.

С подростками и их законными представителями работают стражи порядка, пытаются установить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре из пожара спасли 10 человек. В подъезде загорелась кабельная шахта.