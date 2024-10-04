К жительнице Иркутска приставали подростки и нецензурно высказывались в ее адрес

К жительнице Иркутска приставали трое несовершеннолетних, нецензурно высказывались в ее адрес. Об этом она сообщила в социальных сетях. Следователи заметили видео с жалобой и начали проверку. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СК России по Иркутской области.
— Женщина рассказывает о том, что на улице Советской в городе Иркутске несовершеннолетние совершили в отношении нее противоправные действия. Молодые люди приставали к сибирячке и нецензурно высказывались в ее адрес, — рассказывают в ведомстве.
Правоохранители нашли несовершеннолетних. Сообщается, что им 11, 13 и 14 лет. Сейчас их отправили к следователю.
С подростками и их законными представителями работают стражи порядка, пытаются установить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре из пожара спасли 10 человек. В подъезде загорелась кабельная шахта.