К жительнице Иркутска приставали подростки и нецензурно высказывались в ее адрес

К жительнице Иркутска приставали трое несовершеннолетних, нецензурно высказывались в ее адрес. Об этом она сообщила в социальных сетях. Следователи заметили видео с жалобой и начали проверку. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СК России по Иркутской области.