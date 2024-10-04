Магнитные бури 4 октября 2024: плазменное облако не даст никому покоя

Согласно прогнозу, после 12 часов магнитосфера перейдёт в возбуждённое состояние и начнёт стремительно нарастать. После 15 часов Землю накроет слабая буря, но уже в 18 часов сила колебаний подскочит сразу к буре уровня G3 (почти 7 баллов). Так и останется до конца дня.