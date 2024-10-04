Магнитные бури 4 октября 2024: плазменное облако не даст никому покоя

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ вынесли неутешительный прогноз для метеочувствительных жителей Новосибирска — с пятницы, 4 октября 2024 года, начинается период мощнейших магнитных бурь.
По их данным, ночью выброс плазмы находился в окрестностях Солнца, но утром пропал из поля зрения. Его диаметр составляет около 30 млн километров. На подходе к Земле он вырастит до порядка 100 млн км.
Согласно прогнозу, после 12 часов магнитосфера перейдёт в возбуждённое состояние и начнёт стремительно нарастать. После 15 часов Землю накроет слабая буря, но уже в 18 часов сила колебаний подскочит сразу к буре уровня G3 (почти 7 баллов). Так и останется до конца дня.
5 и 6 октября ситуация не изменится.
Вероятнее всего метеопаты будут мучаться от головных болей или обострения хронических заболеваний. Снизить влияние магнитных бурь, как правило, помогают полезные продукты, прогулки на свежем воздухе. В числе советов — держать под рукой необходимые лекарства и не перенапрягаться.