Жители Дзержинского района Новосибирска мерзнут без отопления

В СГК прокомментировали ситуацию.
Некоторые дома в Дзержинском районе Новосибирска остались без отопления, хотя мероприятия планировали закончить еще 30 сентября. Во время финального этапа запуска отопления на внутриквартальных трубопроводах возникли дефекты.
«После запуска, в связи с износом труб, повреждения могут возникать снова. Каждое у меня на личном контроле», — сообщил директор НТСК Максим Рябенко.
По состоянию на 3 октября, теплоснабжение получили 99,5% домов. Проблема состоит еще и в том, что теплосети «практически бесхозяйные». Если у теплосетей есть собственники, и возникают дефекты, то в отношении ответственных лиц принимаются меры.
По данным портала «Мой Новосибирск» отопление в Дзержинском районе уже восстановлено. Отключен только один дом на улице Полякова, 1. Сейчас в городе 30 аварийных отключений: 16 на левом берегу, 12 в Советском районе и 2 дома на правом берегу в Заельцовском и Калининском районах.
О наступлении заморозков рассказали жителям Новосибирска. Читайте в материале МК в Новосибирске.