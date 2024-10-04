Жители Дзержинского района Новосибирска мерзнут без отопления

По данным портала «Мой Новосибирск» отопление в Дзержинском районе уже восстановлено. Отключен только один дом на улице Полякова, 1. Сейчас в городе 30 аварийных отключений: 16 на левом берегу, 12 в Советском районе и 2 дома на правом берегу в Заельцовском и Калининском районах.