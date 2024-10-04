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Ситуация с заболеваемость ОРВИ в Хабаровском крае стабильная

Вирусов гриппа в регионе не зарегистрировано.

Источник: Freepik

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в Хабаровском крае стабильная. Уровни заболеваемости не превышают эпидпороги, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Заболеваемость связана с циркуляцией среди населения респираторных вирусов негриппозной этиологии с доминированием риновирусной инфекции. Вирусов гриппа не зарегистрировано. Регистрируется рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями.

В образовательных учреждениях края действуют утренние фильтры. На контроле Управления — обеззараживание воздуха, проведение дезинфекционных мероприятий, проветривание помещений.

Ситуация остается на контроле Управления.

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