Ситуация с заболеваемость ОРВИ в Хабаровском крае стабильная

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в Хабаровском крае стабильная. Уровни заболеваемости не превышают эпидпороги, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Заболеваемость связана с циркуляцией среди населения респираторных вирусов негриппозной этиологии с доминированием риновирусной инфекции. Вирусов гриппа не зарегистрировано. Регистрируется рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями.
В образовательных учреждениях края действуют утренние фильтры. На контроле Управления — обеззараживание воздуха, проведение дезинфекционных мероприятий, проветривание помещений.
Ситуация остается на контроле Управления.