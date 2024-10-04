«Авангард» в Омске упустил победу над «Локомотивом»

В первом периоде счет все же открыли гости. Времени для этого им понадобилось не так много. На 6-й минуте большинство у них реализовал Степан Никулин. В ответ на 14-й минуте сложный бросок нанес в атаке уже наш защитник Михаил Гуляев, ему ассистировали Злодеев и Холодилин.