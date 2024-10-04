«Авангард» в Омске упустил победу над «Локомотивом»

В четверг, 3 октября, омский хоккейный клуб в домашнем матче чемпионата КХЛ сыграл против «Локомотива» и потерпел безвольное поражение —3:5. Голы в его составе забили Михаил Гуляев и Рид Буше (дважды).
В первом периоде счет все же открыли гости. Времени для этого им понадобилось не так много. На 6-й минуте большинство у них реализовал Степан Никулин. В ответ на 14-й минуте сложный бросок нанес в атаке уже наш защитник Михаил Гуляев, ему ассистировали Злодеев и Холодилин.
Счет до перерыва не изменился, а на последней минуте здесь удалился тот же Холодилин. В итоге это меньшинство в основном ушло на следующий период. Большинство свое это «Локомотив» не реализовал, а далее омичи на 32-й минуте усилиями Рида Буше вышли вперед. Быстрый прорыв легионера — и 2:1 после броска низом.
А за две минуты до сирены во втором отрезке также Буше сделал счет уже 3:1 в большинстве, когда ему ассистировали Спунер и Шарипзянов.
Увы, в третьем периоде две ошибки в обороне стоили «Авангарду» двух пропущенных голов. Сначала у «путейцев» забил тот же Никулин, а затем Никита Кирьянов.
Также до конца основного времени сибиряки успели один раз выстоять в меньшинстве (удален у них здесь был Александр Филатьев). А пропустили в равных составах при быстрой атаке соперника на 58-й минуте. Забросил у соперника Максим Шалунов — 4:3.
Не спасли хозяев здесь и тайм-аут, и замена вратаря на шестого полевого игрока. Чудом они сначала не пропустили в пустые ворота, а далее за 48 секунд хорошего броска сами так и не нанесли. За 7 секунд же до сирены «Авангард» опять пропустил — забил форвард гостей Фрэз Байрон. Как результат — поражение 3:5.
Далее «Авангард» дома сыграет 5 октября против «Барыса».