Выпускников Бауманки пригласили на работу в Хабаровский край

Молодые люди могут узнать о востребованных профессиях в регионах ДФО, изучить уровень заработных плат, существующие вакансии и отправить резюме. Есть информация и о действующих социальных программах. Молодые люди могут узнать, какие меры поддержки оказывают в регионах, оценить перспективы для выпускников, которые после окончания вуза захотят связать свою будущую карьеру с Дальним Востоком.