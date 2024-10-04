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Выпускников Бауманки пригласили на работу в Хабаровский край

На промышленные предприятия Хабаровского края пригласили работать будущих инженеров — выпускников Бауманки.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, о перспективах работы в Хабаровском крае студенты столичных вузов узнают благодаря передвижной экспозиции «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2024». Экспозиция доступна доя посещения в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана. Ожидается, что выставка также будет работать в 10 высших учебных заведениях.

Молодые люди могут узнать о востребованных профессиях в регионах ДФО, изучить уровень заработных плат, существующие вакансии и отправить резюме. Есть информация и о действующих социальных программах. Молодые люди могут узнать, какие меры поддержки оказывают в регионах, оценить перспективы для выпускников, которые после окончания вуза захотят связать свою будущую карьеру с Дальним Востоком.

На выставке дается презентация крупных предприятий региона, куда требуются сотрудники. В списке Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, Амурский судостроительный завод, Дальэнергомаш и другие.

занятость