Сергей Кравчук: «Профессия педагога всегда считалась важной и престижной»

Учителя — важнейшие после родителей люди в жизни любого ребенка, ведь от их профессионализма зависит ни много ни мало будущее страны. То, какие личные и деловые качества педагоги воспитают в своих учениках, определит впоследствии роль, которую выросшие дети сыграют в истории России и укреплении ее государственности. В Хабаровске уделяют большое внимание представителям этой благородной профессии. 3 октября в преддверии Международного дня учителя в городском дворце культуры провели торжественный прием педагогов мэром краевой столицы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
День учителя отмечают ежегодно 5 октября. Поздравить педагогов Хабаровска пришли мэр города Сергей Кравчук, депутат Законодательной думы Хабаровского края Всеволод Мохирев, председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов, руководители и преподаватели школ, учреждений дополнительного образования, заведующие и воспитатели детских садов, ветераны отрасли.
«Хабаровские учителя на деле доказывают, что они — одни из лучших в стране. Они воспитывают будущее поколение. В этом году в городе более 20 стобальников по единому государственному экзамену, свыше 300 выпускников окончили школу с “золотыми медалями”. Это заслуга педагогов. В краевой столице делается многое, чтобы учителя работали в комфортных условиях. Ремонтируются и строятся школы, в общеобразовательные учреждения закупается современное оборудование. Эта профессия всегда считалась важной и престижной. В учебные заведения Хабаровска приходят квалифицированные кадры. В этом году в школы города устроились около 100 молодых педагогов», — отметил в обращении к участникам мероприятия мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Педагоги, внесшие наибольший вклад в развитие отрасли, отмечены наградами мэра краевой столицы, региональной Законодательной думы городской думы Хабаровска.