Сергей Кравчук: «Профессия педагога всегда считалась важной и престижной»

«Хабаровские учителя на деле доказывают, что они — одни из лучших в стране. Они воспитывают будущее поколение. В этом году в городе более 20 стобальников по единому государственному экзамену, свыше 300 выпускников окончили школу с “золотыми медалями”. Это заслуга педагогов. В краевой столице делается многое, чтобы учителя работали в комфортных условиях. Ремонтируются и строятся школы, в общеобразовательные учреждения закупается современное оборудование. Эта профессия всегда считалась важной и престижной. В учебные заведения Хабаровска приходят квалифицированные кадры. В этом году в школы города устроились около 100 молодых педагогов», — отметил в обращении к участникам мероприятия мэр Хабаровска Сергей Кравчук.