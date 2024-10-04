Уфимские ученые нашли способ обезвреживания токсичных выхлопов

В Уфимском университете науки и технологий обнаружили метод дезактивации токсичных полициклических ароматических углеводородов. Основными источниками этих вредных веществ являются промышленные выбросы, а также отопительные системы, предприятия теплоэнергетики, авиация, автомобильный и водный транспорт.
Разработка инновационного метода, выполняемого по гранту главы Башкирии, принадлежит молодому ученому, кандидату химических наук Дмитрию Корнилову.
— Проект основан на использовании дешевого реагента, который за счет протекания химической реакции за короткое время способен перевести токсичное соединение в новое и безопасное, — сообщили в пресс-службе регионального Кабмина.
Ученый пояснил, что, принимая во внимание способность токсичных полициклических ароматических углеводородов к аккумуляции в окружающей среде, этот вид токсикантов относится к наиболее экологически опасным.
— Их концентрацию необходимо снизить, поскольку они могут быть причиной возникновения у человека злокачественных опухолей, — добавил Дмитрий Корнилов. — Помимо канцерогенных свойств, эти токсичные соединения обладают мутагенной способностью и могут вызывать нарушение эмбрионального развития.
Метод уже проходит апробацию на базе кафедры физической химии и химической экологии института химии и защиты в чрезвычайных ситуациях УУНиТ.
— С фундаментальной точки зрения результаты проводимых исследований представляют значительный интерес для экологов, биохимиков, геохимиков, специалистов в области физической органической химии, — отметили в пресс-службе башкирского Кабмина. — В будущем их можно будет использовать на коксохимических, металлургических и нефтеперерабатывающих предприятиях.