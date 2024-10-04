Уфимские ученые нашли способ обезвреживания токсичных выхлопов

— С фундаментальной точки зрения результаты проводимых исследований представляют значительный интерес для экологов, биохимиков, геохимиков, специалистов в области физической органической химии, — отметили в пресс-службе башкирского Кабмина. — В будущем их можно будет использовать на коксохимических, металлургических и нефтеперерабатывающих предприятиях.