Обеспечение работы нового зоопарка и художественной галереи в год может составить почти 1 млрд рублей

Строительство Пермского зоопарка в микрорайоне Нагорном ведется с 2017 года. Открыть комплекс планируется к лету 2025 года. Строительство нового здания для Пермской художественной галереи на территории Завода Шпагина началось весной 2021 года. Ранее галерея располагалась в здании Спасо-Преображенского собора. В 2011 году власти передали собор РПЦ, но здание продолжало находиться во временном пользовании Пермской галереи до декабря 2023 года. Сейчас коллекция Пермской художественной галереи находится во временном фондохранилище на территории завода «Телта». Предполагается, что строительство новой галереи может завершиться в этом году.