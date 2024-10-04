Участники «Земли приключений» покорили самую высокую гору Хабаровского края

Участники экспедиции преодолели множество препятствий, включая пороги реки Делькю-Охотская и болотистые участки. Им удалось взойти на вершину Берилл, высота которой составляет 2934 метра. Погода благоприятствовала участникам, и они не столкнулись с серьезными трудностями в процессе восхождения. За всю экспедицию команда встретила 28 медведей, а на обратном пути один из них напал на оператора Юрия Воронко. Однако благодаря смекалке и удаче им удалось избежать серьезных последствий.