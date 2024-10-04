Участники «Земли приключений» покорили самую высокую гору Хабаровского края

Своё путешествие они запечатлели в фильме с уникальными съёмками, который будет презентован при подведении итогов конкурса, сообщили на официальном сайте мероприятия.
Экспедиция стартовала с поездки на автомобиле от Охотска до села Арка, самого северного населенного пункта региона. Далее команда использовала моторные лодки, чтобы добраться вверх по реке Охота на расстояние около 250 километров. После этого они отправились в пешее путешествие с рюкзаками и съёмочным оборудованием к подножию горы.
Участники экспедиции преодолели множество препятствий, включая пороги реки Делькю-Охотская и болотистые участки. Им удалось взойти на вершину Берилл, высота которой составляет 2934 метра. Погода благоприятствовала участникам, и они не столкнулись с серьезными трудностями в процессе восхождения. За всю экспедицию команда встретила 28 медведей, а на обратном пути один из них напал на оператора Юрия Воронко. Однако благодаря смекалке и удаче им удалось избежать серьезных последствий.
Фильм с уникальными съемками с квадрокоптера хребта Сунтар-Хаята стал первым в своем роде и теперь участвует во Всероссийском конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений». Конкурс проводится по инициативе вице-премьера и полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Участникам предложено создать короткометражный фильм о своих путешествиях по Дальнему Востоку и отправить его на конкурс до 30 декабря.
Основной приз за лучшее видео составляет три миллиона рублей, а за победу в одной из номинаций можно получить один миллион рублей. Работы будут оценивать профессионалы, среди которых известные журналисты и путешественники. Лучшие фильмы будут транслироваться на региональных телеканалах, а результаты конкурса добавят на интерактивную карту туристических маршрутов Дальнего Востока.