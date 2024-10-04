Жители Башкирии смогут наблюдать самую яркую комету

«Если она оправдает надежды и достигнет в этот момент максимальной прогнозируемой яркости, то станет одной из самых ярких комет, видимых в Северном полушарии за последние 100 лет! Последней яркой кометой, видимой в северных широтах, стала комета Хейла-Боппа в 1997 году, которая была прекрасно видна невооруженным глазом», — отметили специалисты.
Во время максимальной яркости комета будет видна непродолжительное время — в течение полутора часов после захода Солнца. После окончания сумерек 12 октября в 19.00 она будет видна низко над горизонтом, на высоте 7°, на западе в созвездии Девы. Уже в 19.55 она скроется под горизонтом. И чтобы отыскать её по окончании сумерек или на фоне угасающей зари, нужно выбрать место с открытым горизонтом на западе.
В последующие дни комета станет менее яркой, но зато станет более доступной для наблюдений. Быстро перемещаясь среди звезд, она удалится от Солнца и после его захода будет видна более продолжительное время — в течение 2,5 часов, на фоне темного неба, и всё ещё должна быть видна невооруженным глазом.
К концу месяца комета уже не будет видна невооруженным глазом и для ее наблюдения нужно будет воспользоваться биноклем или телескопом.
В течение следующих миллионов лет комета будет двигаться к окраинам Солнечной системы и уже больше не вернется к Солнцу, отправившись в путешествие по межзвездному пространству.