Жители Башкирии смогут наблюдать самую яркую комету

Во время максимальной яркости комета будет видна непродолжительное время — в течение полутора часов после захода Солнца. После окончания сумерек 12 октября в 19.00 она будет видна низко над горизонтом, на высоте 7°, на западе в созвездии Девы. Уже в 19.55 она скроется под горизонтом. И чтобы отыскать её по окончании сумерек или на фоне угасающей зари, нужно выбрать место с открытым горизонтом на западе.