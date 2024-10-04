В Омске завершено расследование дела организованной группы наркоторговцев

Семь граждан Омска, среди которых 62-летняя женщина и ее 41-летний сын, стали обвиняемыми по части 3 статьи 30 и частям 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ. Подробности расследования указывают на то, что обвиняемые действовали в роли оптовых и розничных курьеров, организуя сбыт героина методами тайников-закладок.