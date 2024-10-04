В Омске завершено расследование дела организованной группы наркоторговцев

Следователи СУ УМВД России по Омской области завершили предварительное расследование по 34 эпизодам уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах.
Семь граждан Омска, среди которых 62-летняя женщина и ее 41-летний сын, стали обвиняемыми по части 3 статьи 30 и частям 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ. Подробности расследования указывают на то, что обвиняемые действовали в роли оптовых и розничных курьеров, организуя сбыт героина методами тайников-закладок.
По данным следствия, женщина фасовала наркотики в упаковки по 0,2−0,4 грамма, а ее сын и его знакомый занимались их распределением. В роли розничных курьеров выступали еще четверо подозреваемых, которые сбрасывали дозы спайса конечным потребителям.
Координация работы участников преступной группы осуществлялась через мессенджеры. В ходе расследования было проведено множество процессуальных действий, в том числе осмотры изъятых мобильных устройств и допросы более 30 свидетелей.
Все участники организованной группы были официально обвинены, а уголовное дело из 31 тома с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Омска для дальнейшего рассмотрения. По санкции статьи, обвиняемым может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.