Психолог дала советы как помочь детям справиться с депрессией и стрессом

«Ребёнку важно быть видимым и значимым для своих родителей. Важно выражать свои чувства: и хорошие, и плохие. Часто родители не принимают чувства детей. Говорят, а что ты грустишь, что у тебя такого произошло, чтобы грустить. Ты с жиру бесишься. Тебе делать нечего, у тебя все есть. В наше время ни игрушек, ни Интернета не было, и мы не грустили. В этом месте ребенок чувствует, что его чувства обесценены. Он понимает, что его чувства не принимаются. Я такой ненужный, неважный, незаметный. Если это происходит раз за разом, у него пропадает желание чем-то делиться со своими значимыми взрослыми. Постепенно он перестает это делать», — пояснила эксперт.