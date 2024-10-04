Стало известно, когда в октябре Новосибирск придут первые морозы и снег

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Метеорологи составили прогноз первых морозов и снега на октябрь 2024 в Новосибирске.
Так, по данным Gismeteo, столбик термометра опустится до −5 в понедельник, 28 октября 2024. В целом, в конце месяца установится от −1 ночью до +1 днём.
Синоптики сервиса «Яндекс. Погода» уверены, что похолодание случится раньше на целую неделю — в понедельник, 21 октября. Тогда температура будет варьироваться от −1 до −5.
12 градусов ниже градуснки покажет в понедельник, 28 октября. Минусовая температура сохранится до конца месяца.
А первый снег, вероятно, выпадет уже в пятницу, 11 октября.