Хабаровских учителей научат правильно общаться с родителями учеников

Курсы повышения квалификации для педагогов по взаимодействию с родителями будут проводить в России, а значит и в Хабаровском краю. Эту идею поддержал президент России Владимир Владимирович Путин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на rg.ru.
Президент считает, что педагог может научить родителей выстроить отношения с ребенком так, чтобы его обучение и воспитательный процесс в целом были более эффективными. Он сказал об этом на встрече, посвященной Дню учителя, в которой участвовали финалисты всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», и других.
— Конечно, базовые вещи, — они идут из семьи, закладываются в семье, но и на семью, родителей тоже специалист, педагог, наставник может и должен влиять. Так же, как и должен получать информацию о том, в какой среде воспитывается ребенок, как он живет, как с ним общаются, может быть, помочь родителям выстроить отношения с ребенком должным образом с тем, чтобы добиваться максимального эффекта в ходе воспитательного процесса и в ходе получения и освоения необходимых знаний. Очень важное направление работы. Поэтому если есть курсы переподготовки учителей-предметников, то это тоже имеет большое значение, поэтому я вас поддерживаю, — сказал Владимир Путин.