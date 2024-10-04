Хабаровских учителей научат правильно общаться с родителями учеников

— Конечно, базовые вещи, — они идут из семьи, закладываются в семье, но и на семью, родителей тоже специалист, педагог, наставник может и должен влиять. Так же, как и должен получать информацию о том, в какой среде воспитывается ребенок, как он живет, как с ним общаются, может быть, помочь родителям выстроить отношения с ребенком должным образом с тем, чтобы добиваться максимального эффекта в ходе воспитательного процесса и в ходе получения и освоения необходимых знаний. Очень важное направление работы. Поэтому если есть курсы переподготовки учителей-предметников, то это тоже имеет большое значение, поэтому я вас поддерживаю, — сказал Владимир Путин.