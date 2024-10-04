Концерт рэпера Voskresenskii отменили в Новосибирске из-за «деструктивных» песен

В Новосибирске отменили концерт рэпера Евгения Островского, более известного под псевдонимом Voskresenskii. Об этом рассказал глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров на своей странице в ВК.
Концерт должен был пройти 5 октября в «Подземке». Однако один из родителей узнав, что его ребенок собирается на концерт, забил тревогу.
— Тихо и незаметно для нашего города, прошла очередная отмена деструктивного исполнителя, который должен был развращать молодёжь и унижать, превращать в «кусок мяса» наших девушек и женщин. 5 октября в лофт парке Подземка должен был выступить некто Воскресенский, — рассказал Сергей Майоров.
Он поделился, что к нему обратился один из родителей и попросил посодействовать в отмене концерта «деструктивного исполнителя».
— После обращения ко мне одного неравнодушного отца, который узнал что его 15 летний сын собирается идти на эту вакханалию, я связался с Александром Гинтером, хозяином этого помещения вопрос решил сам собой этот «певец» в нашем городе рот открывать не будет. За что БОЛЬШЕ спасибо Александру Гинтеру!, — написал он на своей странице в социальной сети ВК.
Ранее КП-Новосибирск стало известно, что Сергей Майоров выступил «за» отмену концерта Shamana в Новосибирске.