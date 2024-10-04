Концерт рэпера Voskresenskii отменили в Новосибирске из-за «деструктивных» песен

— После обращения ко мне одного неравнодушного отца, который узнал что его 15 летний сын собирается идти на эту вакханалию, я связался с Александром Гинтером, хозяином этого помещения вопрос решил сам собой этот «певец» в нашем городе рот открывать не будет. За что БОЛЬШЕ спасибо Александру Гинтеру!, — написал он на своей странице в социальной сети ВК.