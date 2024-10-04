В первые выходные октября во Владивостоке пройдут продовольственные ярмарки

В эти выходные горожане смогут приобрести свежие продукты от местного производителя.
Ярмарки продовольственных товаров развернут прилавки 5 и 6 октября с 9:00 до 20:00. Товары будут представлены на ярмарке в районе Жигура, 2б, а также в центре города на Верхнепортовой, 2 г.
6 октября, в воскресенье, фермеры будут также ждать покупателей на Басаргина, 15.
В городской администрации отмечают, что ежедневно работает сезонная ярмарка овощей от фермеров Приморского края по адресу: Борисенко 10/7. Здесь жители могут приобрести продукты борщового набора (картофель, морковь, свекла, лук и другие овощи) по низким ценам — 40 рублей за килограмм.
Помимо того, в эти выходные в парке культуры и отдыха им. С. Лазо пройдет выставка-продажа изделий от владивостокских умельцев «Дружелюбный маркет». С 10:00 до 18:00 можно будет приобрести ювелирные украшения ручной работы, ремесленные, сувенирные, вязаные изделия, значки, головные уборы.