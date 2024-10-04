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В Омске избрали нового председателя Союза Архитекторов

Прежний руководитель Сакен Хусаинов покинул пост.

Источник: Om1 Омск

На заседании Омского отделения Союза Архитекторов России новым председателем был избран Андрей Седачев. Он сменил на этом посту Сакена Хусаинова, который ранее возглавлял объединение.

Добавим, что в ноябре прошлого года региональным минстроем был объявлен конкурс по поиску главного архитектора Омской области. Уже тогда на эту должность предлагали кандидатуру Андрея Седачёва, но он взял самоотвод.

Андрей Седачев — опытный архитектор, известный в Омске по таким проектам, как отель 50/60 на Щербанева, обновленный шар «Держава», малоэтажные дома на улице Заозерной и набережная реки Омь. Ему 59 лет, и он возглавляет собственную архитектурную мастерскую.

В официальном телеграм-канале Союза Архитекторов выразили поддержку новому председателю, отметив, что коллектив надеется на успешное сотрудничество под его руководством.