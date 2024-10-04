В Омске избрали нового председателя Союза Архитекторов

На заседании Омского отделения Союза Архитекторов России новым председателем был избран Андрей Седачев. Он сменил на этом посту Сакена Хусаинова, который ранее возглавлял объединение.
Добавим, что в ноябре прошлого года региональным минстроем был объявлен конкурс по поиску главного архитектора Омской области. Уже тогда на эту должность предлагали кандидатуру Андрея Седачёва, но он взял самоотвод.
Андрей Седачев — опытный архитектор, известный в Омске по таким проектам, как отель 50/60 на Щербанева, обновленный шар «Держава», малоэтажные дома на улице Заозерной и набережная реки Омь. Ему 59 лет, и он возглавляет собственную архитектурную мастерскую.
В официальном телеграм-канале Союза Архитекторов выразили поддержку новому председателю, отметив, что коллектив надеется на успешное сотрудничество под его руководством.