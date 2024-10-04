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В 2025 году во Владивостоке благоустроят новый сквер на Некрасовской

Горожанам представили концепцию развития территории в районе дома № 98 по улице Некрасовской.

В следующем году на этой территории планируется создать сквер для отдыха по нацпроекту «Жильё и городская среда», а также благодаря активным жителям приморской столицы, которые проголосовали за благоустройство этой территории.

Сейчас там располагается аллея с протоптанными дорожками и тротуарами, нуждающимися в ремонте. Ее украшают деревья, клумбы, кустарники, топиарные фигуры животных и полукруглые зоны отдыха в виде скамей, которые требуют замены.

«Основной задачей благоустройства сквера на Некрасовской является создание комфортного и безопасного пешеходного маршрута, а также пространства для отдыха и общения местных жителей», — отметила и.о. директора МКУ «Зелёный Владивосток» Анастасия Лакида.

Зелёные насаждения планируют сохранить и дополнить территорию новыми зонами озеленения. Также в сквере хотят создать новые пешеходные дорожки, установить качели и организовать места отдыха с навесами-перголами с подсветкой. Проектом предусмотрено обустройство сквера системой видеонаблюдения и уличного освещения. Проект будет дорабатываться, рассказали в мэрии.

ЖКХ