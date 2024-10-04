Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Картофельный уничтожитель стал причиной карантина в селе Кневичи

Впервые в Приморье ввели карантин из-за картофельной коровки.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье по указу управления краевого Россельхознадзора ввели карантин из-за картофельной коровки. Нашли ее на полях с посадками картофеля в районе села Кневичи Артемовского ГО.

Картофельная коровка также известна как 28-точечная коровка. Исходя из название понятно, что этот вид вредителя поражает картофель, но может полакомиться и баклажанами, перцами, томатами, огурцами, тыквами.

«В связи с выявлением на полях с посадками картофеля в районе села Кневичи Артемовского городского округа очагов карантинного объекта принято решение об установлении карантинной фитосанитарной зоны на площади 8 482,8 гектара. Разработана программа по локализации очага и ликвидации популяции карантинного объекта», — прокомментировали в ведомстве.

сельское хозяйство