Картофельный уничтожитель стал причиной карантина в селе Кневичи

«В связи с выявлением на полях с посадками картофеля в районе села Кневичи Артемовского городского округа очагов карантинного объекта принято решение об установлении карантинной фитосанитарной зоны на площади 8 482,8 гектара. Разработана программа по локализации очага и ликвидации популяции карантинного объекта», — прокомментировали в ведомстве.