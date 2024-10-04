Картофельный уничтожитель стал причиной карантина в селе Кневичи

В Приморье по указу управления краевого Россельхознадзора ввели карантин из-за картофельной коровки. Нашли ее на полях с посадками картофеля в районе села Кневичи Артемовского ГО.
Картофельная коровка также известна как 28-точечная коровка. Исходя из название понятно, что этот вид вредителя поражает картофель, но может полакомиться и баклажанами, перцами, томатами, огурцами, тыквами.
«В связи с выявлением на полях с посадками картофеля в районе села Кневичи Артемовского городского округа очагов карантинного объекта принято решение об установлении карантинной фитосанитарной зоны на площади 8 482,8 гектара. Разработана программа по локализации очага и ликвидации популяции карантинного объекта», — прокомментировали в ведомстве.