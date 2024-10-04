Лесной пожар тушат в Хабаровском крае

В Хабаровском крае ликвидируют один лесной пожар. Возгорание площадью 663 гектара зафиксирован в районе имени Лазо. На данный момент он локализовал и не представляет угрозы населенным пунктам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В тушении принимают участие 20 человек и пять единиц техники.
Сейчас пожароопасный сезон продолжает действовать на территории Хабаровского края. За минувшую неделю произошло два возгорания в Ванинском и имени Лазо районах.
«В сравнении с прошлым годом пожароопасный период в Хабаровском крае проходит намного благоприятнее. За аналогичный период 2023 года на территории лесного фонда региона было обнаружено 795 пожаров на общей площади около 830 тысяч гектаров. Эти цифры в два раза превышают показатели текущего года, в котором на данный момент зарегистрировано 369 возгораний на площади около 284 тысячи гектаров», — сообщили в министерстве лесного хозяйства Хабаровского края.