Лесной пожар тушат в Хабаровском крае

«В сравнении с прошлым годом пожароопасный период в Хабаровском крае проходит намного благоприятнее. За аналогичный период 2023 года на территории лесного фонда региона было обнаружено 795 пожаров на общей площади около 830 тысяч гектаров. Эти цифры в два раза превышают показатели текущего года, в котором на данный момент зарегистрировано 369 возгораний на площади около 284 тысячи гектаров», — сообщили в министерстве лесного хозяйства Хабаровского края.