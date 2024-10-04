Омский педиатр возглавила комитет по благотворительности Молодежного общественного Совета

В Омске заведующая педиатрическим отделением городской поликлиники № 10, врач-инфекционист Вера Войстрова была назначена главой комитета по благотворительности Молодежного общественного Совета. Она вступила в советы вместе с коллегой Оксаной Кнуевой, исполняющей обязанности заведующей педиатрическим отделением.
Комитет уже активно работает: на этой неделе Вера Андреевна и ее команда посетили Нежинский геронтологический центр, где поздравили пожилых жителей с теплыми словами и вручили подарки — сладости, гигиенические принадлежности и открытки, созданные учениками гимназии № 12.
«Пожилые люди — это мудрость нации, и они заслуживают особого внимания и заботы. В ближайших планах — посетить приют для животных, а также проводить лекции о профилактике ОРВИ и кишечных инфекций в университетах и колледжах. Кроме того, мы будем участвовать в крупных мероприятиях, таких как День флага и День Победы. Накануне Нового года в поликлинике пройдет театрализованное представление для юных пациентов из малообеспеченных семей, и наш комитет также будет задействован», — рассказала Вера Войстрова о своих планах.