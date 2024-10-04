Хабаровчане активно пробуют себя в криптотрейдинге

Мобильная игра Hamster Kombat была запущена в Telegram в марте этого года. Игроки могли добывать внутриигровую валюту — мемкоин, многократно нажимая на экран смартфона. По информации ее разработчиков, хотя бы один раз в игру сыграли более 300 миллионов пользователей. Летом мемкоин получил название HMSTR, позже стало известно о предстоящем листинге на биржах. Так у игроков появилась возможность поменять заработанное в ходе «тапания» на другие криптовалюты, что вызвало огромный интерес как у почитателей Hamster Kombat, так и у всего криптосообщества.