Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В преддверии Дня учителя в Приморье наградили лучших педагогов-методистов

Педагоги-методисты Приморского края встретились с заместителем Председателя Правительства — краевым министром образования Эльвирой Шамоновой.

Мероприятие состоялось на базе нового здания регионального центра развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Приморье». Руководитель центра Наталия Ланская провела для педагогов экскурсию по новому зданию, рассказала об оснащении, образовательных программах, сотрудничестве со странами-соседями.

С предстоящим профессиональным праздником педагогов-методистов поздравила зампред Эльвира Шамонова. Она поблагодарила коллег за труд и вручила благодарственные письма Губернатора Приморского края.

«Уважаемые коллеги, ваш труд — важен. Не устаю говорить, что сегодняшние педагоги создают историю, историю образования страны. Помните, что наши дети — будущее Приморья, наше будущее. Будущее страны — в ваших руках и сердцах», — подчеркнула Эльвира Шамонова.

Награды получили 20 педагогов школ и высших учебных заведений края, рассказали в региональном правительстве.

образование