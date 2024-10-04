В преддверии Дня учителя в Приморье наградили лучших педагогов-методистов

Мероприятие состоялось на базе нового здания регионального центра развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Приморье». Руководитель центра Наталия Ланская провела для педагогов экскурсию по новому зданию, рассказала об оснащении, образовательных программах, сотрудничестве со странами-соседями.