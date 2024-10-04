Житель Новосибирской области закрыл долг, чтобы продать машину

В городе Болотное мужчина погасил долг, чтобы продать машину. Известно, что у него перед организацией накопилась задолженность в 213 700 рублей. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.
— Со слов должника, он продал автомобиль Toyota Corolla. Но новый владелец не смог его поставить на учет в ГАИ. Соответственно и деньги он не планировал отдавать, поскольку есть обременение, — говорится в сообщении ведомства.
Должник явился к приставу на прием для снятия запрета. Там ему пояснили, что это возможно только при полном погашении задолженности. Тогда мужчина осознал, что сделка может провалиться. В течение суток он нашел деньги и перечислил на депозитный счет службы. После чего исполнительное производство в отношении него окончили.