Житель Новосибирской области закрыл долг, чтобы продать машину

Должник явился к приставу на прием для снятия запрета. Там ему пояснили, что это возможно только при полном погашении задолженности. Тогда мужчина осознал, что сделка может провалиться. В течение суток он нашел деньги и перечислил на депозитный счет службы. После чего исполнительное производство в отношении него окончили.