Делегация омских школьников и педагогов вернулась из поездки в Китай

Договоренность о сотрудничестве была достигнута во время летнего визита китайской делегации в Омск. А в сентябре стороны воплотили задуманное в жизнь. Пять дней шестеро ребят из Омска, школьники 6, 7 и 11 классов, в сопровождении преподавателей китайского Татьяны Маянской и Татьяны Поляковой, как обычные китайские дети учились в местной школе. Проживали ребята в семьях своих сверстников, так они еще лучше узнали китайский язык и культуру. Педагоги обменивались опытом в методике преподавания иностранных языков и совершенствовали свои знания.