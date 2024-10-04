Делегация омских школьников и педагогов вернулась из поездки в Китай

Школьники и педагоги гимназии № 159 вернулись из деловой поездки в Китай. С 24 по 29 сентября омичей принимала у себя государственная школа № 12 китайского города Урумчи. Визит прошел в рамках обмена опытом.
Омскую и китайскую школы объединяет специализация. В лингвистической гимназии № 159 ученики уже со второго класса изучают китайский язык. На иностранных языках специализируется и китайская школа — русский там в составе ежедневного учебного плана.
Договоренность о сотрудничестве была достигнута во время летнего визита китайской делегации в Омск. А в сентябре стороны воплотили задуманное в жизнь. Пять дней шестеро ребят из Омска, школьники 6, 7 и 11 классов, в сопровождении преподавателей китайского Татьяны Маянской и Татьяны Поляковой, как обычные китайские дети учились в местной школе. Проживали ребята в семьях своих сверстников, так они еще лучше узнали китайский язык и культуру. Педагоги обменивались опытом в методике преподавания иностранных языков и совершенствовали свои знания.
«Китайская сторона принимала делегацию из Омска на самом высшем уровне и очень тепло. Эта поездка укрепила наши дружественные связи, был составлен план дальнейшего международного сотрудничества. К примеру, мы планируем обмен учителями, есть и мечта принять китайскую делегацию на нашей земле», — отметила Татьяна Шефер, директор гимназии № 159.
Как рассказала учитель китайского языка гимназииТатьяна Маянская, распорядок дня в китайской школе значительно отличается от нашего. Дети учатся с 8:00 до 20:00, кроме того есть и домашние задания. Суббота и воскресенье — выходные.
«Конечно, первые несколько дней было трудновато учиться в таком графике, но мы очень быстро привыкли, ведь нам было очень интересно! —поделилась впечатлениями ученица 7-го класса Алеся Хохлова. — Мы не только ходили на уроки, но и принимали участие во всех школьных мероприятиях. К примеру, в международном школьном дружественном конкурсе песни и поэзии, церемонии открытия спорта и искусства».
На конкурсе Алеся прочла стихотворение на русском языке, 11-классница Карина Погорелова —на китайском, а Наталия Супрун исполнила песню «У моей России». Все вместе ребята спели «Белая кошка» — русский текст специально к приезду омичей выучили китайские школьники.
«Мы все очень подружились, общаемся друг с другом и сейчас, — говорит Алеся. — Вообще все китайские ребята очень дружны, всегда поддерживают друг друга и очень открыто выражают свои эмоции. Наверно, это именно то, в чем хочется брать с них пример».
После поездки в Урумчи омская школьница окончательно определилась с профессией. Алеся хочет работать учителем русского языка в китайской школе, нести жителям дружественного государства родной язык и культуру. 11-классница Карина Погорелова планирует поступать после окончания школы в китайский технический вуз.
Меморандум о сотрудничестве у омской гимназии № 159 также подписан с государственной школой китайского города Фучжоу.