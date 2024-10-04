В Хабаровске на проспекте 60-летия Октября обновят светофоры

На обновление каждого объекта понадобится 3−4 дня. За это время будут демонтировать старое оборудование, устанавливать новое. В планах также установить светофор на перекрестке улиц Целинной и Автономной, где в этом году капитально отремонтировали дороги. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.