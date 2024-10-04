В Хабаровске на проспекте 60-летия Октября обновят светофоры

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работу выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день светофорное оборудование уже демонтировано на перекрестке улицы Аэродромной и проспекта.
Главный инженер МУП «НПЦОДД» Павел Ким рассказал, что в планах установить опоры и проложить кабельные линии. Аналогичную работу проведут еще на трех пешеходных переходах проспекта. Речь идет о территориях в районе остановок «Рынок», «Виадук» и «Школа ДОСААФ».
На обновление каждого объекта понадобится 3−4 дня. За это время будут демонтировать старое оборудование, устанавливать новое. В планах также установить светофор на перекрестке улиц Целинной и Автономной, где в этом году капитально отремонтировали дороги. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.
Сообщается, что на реконструкцию светофоров на 30 улицах города по нацпроекту выделено из федерального бюджета 38 миллионов рублей. Также запланированы работы по нанесению продольной дорожной разметки, зебры, установке знаков. Эту работы выполнят, в том числе с привлечением субподрядчиков.