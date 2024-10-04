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В Красноярском крае в 2024 на здравоохранение выделят еще 6 млрд руб

Основная часть — средства регионального бюджета.

Источник: Аргументы и факты

На развитие здравоохранения и в Красноярском крае в 2024 году при корректировке бюджета направят еще 6,1 млрд рублей. Такое решение приняли депутаты ЗС в первом чтении.

«Среди расходов — 128 млн рублей на оказание скорой помощи с использованием санавиации, дополнительно смогут сделать 1400 вылетов. Более 50 млн рублей планируется направить на приобретение лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. До конца года препараты должны получить 22,7 тыс. пациентов», — сообщили в Заксобрании.

Кроме того, будут закуплены дополнительные автомобили для службы скорой помощи. Предусмотрены деньги и для единовременных выплат медикам.

На соцподдержку жителей региона выделят дополнительно более 3 млрд рублей.

Напомним, в Красноярском крае назначили нового заместителя министра здравоохранения края. Эту должность заняла бывший главврач Сухобузимской районной больницы Юлия Белоусова.

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