В Красноярском крае в 2024 на здравоохранение выделят еще 6 млрд руб

На развитие здравоохранения и в Красноярском крае в 2024 году при корректировке бюджета направят еще 6,1 млрд рублей. Такое решение приняли депутаты ЗС в первом чтении.
«Среди расходов — 128 млн рублей на оказание скорой помощи с использованием санавиации, дополнительно смогут сделать 1400 вылетов. Более 50 млн рублей планируется направить на приобретение лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. До конца года препараты должны получить 22,7 тыс. пациентов», — сообщили в Заксобрании.
Кроме того, будут закуплены дополнительные автомобили для службы скорой помощи. Предусмотрены деньги и для единовременных выплат медикам.
На соцподдержку жителей региона выделят дополнительно более 3 млрд рублей.
Напомним, в Красноярском крае назначили нового заместителя министра здравоохранения края. Эту должность заняла бывший главврач Сухобузимской районной больницы Юлия Белоусова.