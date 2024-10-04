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Красноярские школы массово переводят на дистант из-за ОРВИ и пневмонии

Стало известно, что в школах массово переводят классы на дистанционный формат обучения из-за заболевших пневмонией и другими вирусами.

Источник: РИА "Новости"

По данным некоторых СМИ полностью на удаленку ушли школы № 153 и 155. Также сообщается о переходе в дистанционный режим школы «Универс».

«МК в Красноярске» также сообщили ученики 11 класса школы № 144, что их перевели на домашнее обучение. Причиной стала все та же пневмония. Судя по всему, в этой школе тоже перевели все классы.

«Нам только сегодня вечером написали о том, что завтра и последующие дни в школу можно не приходить. Сказали, что мальчик заболел. На сколько мы на дистанте — не знаю. Вторые классы тоже перевели, наверное, и всю школу тоже», — рассказала ученица.

Ранее мы рассказывали, что 17 классов перевели на удаленку.

здоровье
образование