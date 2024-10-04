Красноярские школы массово переводят на дистант из-за ОРВИ и пневмонии

«Нам только сегодня вечером написали о том, что завтра и последующие дни в школу можно не приходить. Сказали, что мальчик заболел. На сколько мы на дистанте — не знаю. Вторые классы тоже перевели, наверное, и всю школу тоже», — рассказала ученица.