В Омске специалисты нашли нарушения в перевозке мяса и кормов

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области нашли нарушения при перевозке мяса и кормов через границу России и Казахстана.
1 октября 2024 года они остановили автомобиль, который вез 2,32 тонны говядины из Павлоградского района в Астану для продажи. При проверке выяснилось, что вес груза на самом деле составил 4 тонны. Кроме того, ветеринарный сертификат содержал ложную информацию.
В тот же день был задержан другой автомобиль. Он перевозил 2,5 тонны конины и 0,204 тонны субпродуктов из деревни Увальная Бития в Кокшетау. В сертификате снова была указана неверная информация — фактический вес составил 0,286 тонны.
2 октября Россельхознадзор остановил транспорт, который вез 150 килограммов корма из Омска в Петропавловск. У этого груза не было необходимых ветеринарных документов.
Все нарушенные грузы вернули на место погрузки. Правонарушители понесли административную ответственность.