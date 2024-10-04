Превышение порога заболеваемости ОРВИ в Волгограде сохраняется на уровне 20%

— На 39 неделе 2024 года уровень суммарной заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ не изменился, по сравнению с предыдущей неделей, и, составив 78,0 на 10 000 населения, был выше базовой линии (70,0) на 11,4% и выше еженедельного эпидемического порога на 9,1%, — сообщили в профильном НИИ. — Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по всему населению были превышены на 20% и более в 24 городах из 61, приславших данные.