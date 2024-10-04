Поздравление Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с Днем учителя

В Год семьи особо хочу обратиться к педагогическим династиям, учительским семьям, для которых работа и семья — равноценные составляющие в жизни, которые хранят и передают новым поколениям учителей и учеников традиции любви и верности профессии. Благодаря вам, уважаемые педагоги, система образования Иркутской области развивается и крепнет уже 300 лет!