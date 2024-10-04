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Поздравление Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с Днем учителя

Уважаемые педагоги Иркутской области! От всей души поздравляю вас с Днем учителя, профессиональным праздником, который в Приангарье отмечает более 20 тысяч человек!

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Вы выбрали для себя одну из самых важных и благородных профессий. Ваш труд — это фундамент для развития нашего общества, залог процветания Иркутской области. Вы открываете перед новыми поколениями широкие горизонты, учите простым человеческим истинам, любите, понимаете и поддерживаете своих учеников.

В современном мире информационных скоростей ваш авторитет наставника, мудрость и сердечность — это опора, которая нужна детям. Вы формируете у школьников способность сделать правильный выбор, учите их не пасовать перед трудностями и достигать поставленных целей.

Ваши уроки жизни, «Разговоры о важном» они будут помнить и сверять по ним собственные решения и поступки.

В Год семьи особо хочу обратиться к педагогическим династиям, учительским семьям, для которых работа и семья — равноценные составляющие в жизни, которые хранят и передают новым поколениям учителей и учеников традиции любви и верности профессии. Благодаря вам, уважаемые педагоги, система образования Иркутской области развивается и крепнет уже 300 лет!

Выражаю вам глубокую признательность за труд, самоотдачу и вклад в воспитание подрастающего поколения! Желаю здоровья, профессиональных успехов, реализации намеченных планов!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.