Поздравление Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с Днем учителя

Вы выбрали для себя одну из самых важных и благородных профессий. Ваш труд — это фундамент для развития нашего общества, залог процветания Иркутской области. Вы открываете перед новыми поколениями широкие горизонты, учите простым человеческим истинам, любите, понимаете и поддерживаете своих учеников.
В современном мире информационных скоростей ваш авторитет наставника, мудрость и сердечность — это опора, которая нужна детям. Вы формируете у школьников способность сделать правильный выбор, учите их не пасовать перед трудностями и достигать поставленных целей.
Ваши уроки жизни, «Разговоры о важном» они будут помнить и сверять по ним собственные решения и поступки.
В Год семьи особо хочу обратиться к педагогическим династиям, учительским семьям, для которых работа и семья — равноценные составляющие в жизни, которые хранят и передают новым поколениям учителей и учеников традиции любви и верности профессии. Благодаря вам, уважаемые педагоги, система образования Иркутской области развивается и крепнет уже 300 лет!
Выражаю вам глубокую признательность за труд, самоотдачу и вклад в воспитание подрастающего поколения! Желаю здоровья, профессиональных успехов, реализации намеченных планов!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.