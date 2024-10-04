В Омске может появиться штрафная служба

Планируется, что новая служба сможет ограничивать передвижение людей, которых задержали за безбилетный проезд в городском транспорте. Журналисты «СуперОмска» предполагают, что безбилетник может быть задержан штрафной службой до установления личности. Точные полномочия вновь создаваемой структуры будут обсуждаться на заседании профильной рабочей группы Омского городского совета.