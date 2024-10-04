В Омске может появиться штрафная служба

Создание новой структуры, которая будет заниматься работой с «зайцами» в общественном транспорте, обсуждается в администрации города Омска. Об этом пишет портал «СуперОмск».
Планируется, что новая служба сможет ограничивать передвижение людей, которых задержали за безбилетный проезд в городском транспорте. Журналисты «СуперОмска» предполагают, что безбилетник может быть задержан штрафной службой до установления личности. Точные полномочия вновь создаваемой структуры будут обсуждаться на заседании профильной рабочей группы Омского городского совета.
Напомним, ранее мы писали о том, что омичи могут оплачивать проезд в городском транспорте частями.